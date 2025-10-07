«Создал культ себя»: дочь «многоженца» Сухова назвала его семью сектой Дочь многоженца Сухова Анна заявила, что он подавил волю всех своих домочадцев

Дочь «многоженца» Ивана Сухова Анна в интервью NEWS.ru назвала созданную отцом модель семьи сектой. По ее мнению, родитель манипулирует женами и детьми, при этом пропагандирует такой образ жизни и даже имеет «учеников».

Только сейчас понимаю, что по сути, отец создал секту имени себя, культ. Есть и «ученики», которым «проповедует» свой образ жизни. Но что это за «образ жизни»? Физические и психические истязания женщин и детей с подавленной волей? — возмущается Анна.

Она выразила недоумение тем фактом, что родитель не работает. По ее мнению, семья фактически живет за счет детских пособий, при этом траты на самих детей остаются минимальными.

В чем источник дохода отца? Пособия на этих несчастных детей, у которых условия жизни как в казарме, и питание более чем скромное? Сам-то отец питается отдельно, — заявила дочь «многоженца».

Она выразила мнение, что все дети в семье панически боятся отца, поскольку тот подавил их волю. Их нужно спасать, но как это сделать, Анна, по ее словам, пока не придумала.

Видела, что дети его боятся, воля их подавлена. Хотела их спасти. Но поняла, что сначала надо спастись самой. Что я сейчас и делаю, — отметила Сухова, которая подала заявление в Следственный Комитет России, обвинив отца в домогательствах.

Ранее Анна Сухова обвинила отца в сексуальном насилии над ней и другими детьми. Анна заявила, что некоторое время жила у отца, а затем сбежала из-за надругательства.

Юрист Илья Русяев заявил, что Сухову может грозить пожизненное лишение свободы после слов его дочери Анны о растлении. Если на момент предполагаемых событий девочке не исполнилось 16 лет, то инцидент подпадает под действие ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», напомнил правозащитник.