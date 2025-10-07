Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 17:19

«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин

Дочь многоженца Сухова сначала воспринимала вторую жену отца как подругу семьи

Старшая дочь «многоженца» Ивана Сухова Анна рассказала в интервью NEWS.ru, что не помнит момента, когда узнала о двух женах отца. В самом первом браке, по ее словам, семья была традиционной.

Наташа — его следующая и так называемая «старшая жена» — появилась, когда уже расстался с моей мамой. Уже Наташе он предложил, чтобы еще одна жена появилась. Моей маме, по ее словам, этого не предлагал, — вспомнила Анна.

Она добавила, что маленькой приходила к отцу в гости и видела на кухне двух женщин. На тот момент, объяснила собеседница, полагала, будто одна из них является подругой, которая зашла в гости.

Я помню, маленькая приходила в гости к отцу и смотрю, две женщины. Подумала, ну видимо, в гости пришла подруга. Уже не помню, как узнала, что это еще одна жена отца. Но раз она тут живет, значит, так должно быть, думала я тогда. Доверяла бесконечно — мама мне всегда говорила, что взрослых надо слушать, — призналась Анна.

Ранее она заявила, что интимные домогательства отец представлял как магические ритуалы. Анна призналась, что будучи совсем ребенком она доверяла родителю и делала все так, как он просил.

Также она поделилась, что ее отец практикует многочасовые нотации детям, а также физические наказания. К примеру, жену мог ударить за то, что не поцеловала его ногу, поделилась собеседница.

