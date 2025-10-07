Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:15

Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку

Дочь Сухова поблагодарила главу СК, который взял дело под личный контроль

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь «многоженца» Ивана Сухова Анна, обвинившая отца в домогательствах, в интервью NEWS.ru отметила, что благодарна главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину. Он проявил внимание к ситуации и взял на личный контроль, напомнила Анна Сухова.

Очень благодарна главе СК Александру Ивановичу Бастрыкину за его внимание к ситуации. Знаю, что моя история находится на его личном контроле. Готова проходить любые полиграфы. То, что я говорю, правда, — заявила она.

Собеседница уточнила, что поддержка главы СК дала силы, когда они были особенно нужны. Ведь ей пришлось столкнуться с недоверием общества и ответными обвинениями отца, отметила собеседница.

Когда я осмелилась заговорить, то огромное количество грязи вылилось в мой адрес. Столкнулась с непониманием, недоверием, хейтом. Отец заявил, будто я неадекватная и больная. Но я не жалею, что рассказала обо всем. Иначе пришлось бы и дальше жить с этой болью, а это невозможно, — убеждена Сухова.

Она полагает, что данная история может стать примером для других людей, переживших насилие в семье. Анна призвала не молчать, а бороться за правду.

Возможно, моя история станет кому-то примером. Не молчите, не бойтесь. Никто не имеет права с вами поступать так, как мой отец. И другие его дети, по моему мнению, находятся в опасности. Это тоже стало одним из мотивов — спасти остальных, пока еще не слишком поздно, — резюмировала она.

Ранее дочь Сухова обвинила его в сексуальном насилии над ней и другими детьми. Анна заявила, что некоторое время жила у отца, а затем сбежала из-за его надругательств.

Юрист Илья Русяев выразил мнение, что Сухову может грозить пожизненное лишение свободы после слов его дочери о растлении. По словам Русяева, если на момент предполагаемых событий девочке не исполнилось 16 лет, то инцидент подпадает под действие ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Иван Сухов
Следственный комитет
Александр Бастрыкин
правосудие
домашнее насилие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пусть не согласовывает»: Карпин отреагировал на заявление главы Минспорта
Адвокат рассказала, почему бывшая жена Ивлева может подать на него в суд
«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.