Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку

Дочь «многоженца» Ивана Сухова Анна, обвинившая отца в домогательствах, в интервью NEWS.ru отметила, что благодарна главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину. Он проявил внимание к ситуации и взял на личный контроль, напомнила Анна Сухова.

Очень благодарна главе СК Александру Ивановичу Бастрыкину за его внимание к ситуации. Знаю, что моя история находится на его личном контроле. Готова проходить любые полиграфы. То, что я говорю, правда, — заявила она.

Собеседница уточнила, что поддержка главы СК дала силы, когда они были особенно нужны. Ведь ей пришлось столкнуться с недоверием общества и ответными обвинениями отца, отметила собеседница.

Когда я осмелилась заговорить, то огромное количество грязи вылилось в мой адрес. Столкнулась с непониманием, недоверием, хейтом. Отец заявил, будто я неадекватная и больная. Но я не жалею, что рассказала обо всем. Иначе пришлось бы и дальше жить с этой болью, а это невозможно, — убеждена Сухова.

Она полагает, что данная история может стать примером для других людей, переживших насилие в семье. Анна призвала не молчать, а бороться за правду.

Возможно, моя история станет кому-то примером. Не молчите, не бойтесь. Никто не имеет права с вами поступать так, как мой отец. И другие его дети, по моему мнению, находятся в опасности. Это тоже стало одним из мотивов — спасти остальных, пока еще не слишком поздно, — резюмировала она.

Ранее дочь Сухова обвинила его в сексуальном насилии над ней и другими детьми. Анна заявила, что некоторое время жила у отца, а затем сбежала из-за его надругательств.

Юрист Илья Русяев выразил мнение, что Сухову может грозить пожизненное лишение свободы после слов его дочери о растлении. По словам Русяева, если на момент предполагаемых событий девочке не исполнилось 16 лет, то инцидент подпадает под действие ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».