16 октября 2025 в 10:56

Правозащитница оценила идею отменить срок давности для серийных убийц

Член СПЧ Меркачева: срок давности за преступления ввели во избежание ошибок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Срок давности за преступления нужен во избежание процессуальных ошибок, заявила Общественной Службе Новостей член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Так она отреагировала на предложение партии «Справедливая Россия — За правду» отменить срок давности для серийных убийц.

С учетом снижения стандартов доказывания очень многие люди оказались под угрозой их незаконного привлечения по этим старым преступлениям. Обезопасить от этого могут сроки давности, поэтому законодатель их поставил, — высказалась Меркачева.

Она отметила, что во всем есть исключения, в особенности, если преступление было совершено против несовершеннолетнего или половой неприкосновенности. При этом, по мнению правозащитницы, риск ошибки крайне велик, поскольку доказать, что человек совершил преступление, к примеру, против ребенка 20 лет назад, практически невозможно.

Ранее адвокат Александр Зорин заявил, что использование злоумышленниками Wi-Fi-сети случайного человека не грозит последнему тюрьмой, если тот не участвовал в преступлении. Тем не менее, по его словам, общаться с силовиками все равно придется. Также он отметил, что нужно будет доказывать свою невиновность.

правосудие
правозащитники
преступления
общество
