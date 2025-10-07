«Пощечина»: дочь «многоженца» Сухова раскрыла, как он обращается с женами Дочь многоженца Сухова Анна рассказала, что отец заставлял целовать ноги и бил

Дочь «многоженца» Ивана Сухова Анна рассказала NEWS.ru, что ее отец практикует многочасовые нотации детям, а также физические наказания. К примеру, жену мог ударить за то, что не поцеловала его ногу, поделилась собеседница.

В лучшем случае отец сажает перед собой и полтора-два часа проводит «беседу» о том, что дети и женщины должны подчиняться отцу беспрекословно, он — царь и Бог. Физические наказания тоже присутствуют. Жен избивал из-за малейших проступков. Ногу не поцеловала или «не так» посмотрела — сразу пощечина, — рассказала Анна Сухова.

Ритуал с целованием ноги, отметила она, для отца символизирует уважение к мужчине. Плакать родитель запрещал и детям, и женам, называл слезы проявлением эгоизма, сообщила Сухова.

Ноги целовать надо обязательно, отец говорил, что это проявление уважения к мужчине. А вот плакать — нельзя ни женам, ни детям. Потому что слезы — это жалость к себе, а жалеть себя — эгоизм. Эгоистами быть плохо, говорит отец, — вспомнила старшая дочь «многоженца».

Ранее дочь Сухова обвинила его в сексуальном насилии над ней и другими детьми. Анна заявила, что некоторое время жила у отца, а затем сбежала из-за надругательств.

Юрист Илья Русяев заявил, что Сухову может грозить пожизненное лишение свободы, если слова дочери о растлении подтвердятся. Поскольку на момент предполагаемых событий девочке не исполнилось 16 лет, то инцидент подпадает под действие ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».