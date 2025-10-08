Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 08:29

«Видят гробы, покрытые желтым и голубым»: рэпер Серега о боях на Украине

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) Фото: Личный архив Сергея Пархоменко

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) в интервью NEWS.ru вспомнил, что написанная им в 2014-м году песня «Туман», по сути, предрекала военный конфликт на Украине. За свою гражданскую позицию артист, по его мнению, подвергся преследованиям в соседнем государстве.

Украинцы, особенно рьяные националисты, конечно, не были в восторге от такого моего творчества. Ведь стихи я публиковал в соцсетях. Например, вот эти: «…В Капитолии спят и видят гробы, покрытые желтым и голубым…», — процитировал он строки собственного сочинения 2014-го года.

Собеседник поделился, что украинские СМИ развернули тогда травлю против него, к которой подключились и некоторые депутаты Верховной Рады. Одной из причин, вспомнил он, стали также стихи с критикой украинских политиков.

Я всегда был особого мнения об украинской политике. В разгар Майдана вышли ведь и такие мои стихи, где я прошелся по Яценюку, Порошенко, Тимошенко, Кличко: «Этот очкарик похож на хорька, зловонный продажный тхор! Даешь в президенты его пока: — вторит „героев“ хор! В темнице томится девица-краса, Но ее нора не за нашим бугром…», и так далее, — поделился автор и исполнитель.

Ранее Серега назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем собственного народа. По его словам, украинский лидер выбрал деньги. Музыкант признался, что уехал из Киева за несколько месяцев до начала специальной военной операции России.

Также артист выразил мнение, что певица Алла Пугачева высказывается против спецоперации, потому что «исторически не образована». За это может отчасти нести ответственность режиссер Никита Михалков, который снимал фильмы о «плохом совке», полагает рэпер.

