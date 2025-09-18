Адвокат раскрыла, удастся ли Газманову вернуть деньги

Певцу Олегу Газманову будет непросто вернуть отданные бизнесмену Геворку Саркисяну деньги, перспективы этого дела «туманны», поделилась мнением с NEWS.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Она пояснила, что, во-первых, речь идет об инвестициях, а это всегда финансовые риски. Во-вторых, даже если суд признает предпринимателя виновным в мошенничестве, это не означает, что он вернет Газманову миллионы, так как, скорее всего, у него нет счетов и имущества в РФ.

Договор займа составляет порядка 600 млн рублей, и это, конечно, весьма значительная сумма. Если такие деньги передаются в долг, то очевидно, что для лица, которое ими обладает, они не последние, так как оно пытается заработать, причем это оформляется как сумма, которая подлежит возврату с процентами, — сказала адвокат.

Вербицкая-Линник отметила, что следователям предстоит непростая работа, для начала им нужно будет доказать сам факт передачи крупной суммы денег. Она подчеркнула, что обвиняемый, например, может утверждать, что деньги не были переданы или были переданы не полностью, при этом он имеет право для доказательства своей правоты привлекать налоговую инспекцию. По словам адвоката, даже признание Саркисяна виновным не дает гарантию, что Газманову вернут 600 млн рублей.

Вы можете добиться того, что человека признают виновным в совершении преступления, более того, его приговорят к сроку — реальному или условному, но вероятность того, что его заставят каким-то образом все эти денежные средства вернуть, особенно если у него нет денег и нет расчетных счетов на территории Российской Федерации, представляется более чем туманной, — отметила адвокат.

Ранее юрист семьи Газманова Роман Кузьмин заявил, что певец отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые на протяжении всей жизни откладывал на пенсию. По его словам, это произошло в 2019 году.