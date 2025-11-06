Пенсионер отдал мошенникам баснословную сумму в десятки миллионов рублей Мошенники выманили 50 млн рублей у пенсионера под предлогом декларирования денег

В Санкт-Петербурге 80-летний пенсионер передал 50 млн рублей мошенникам, которые убедили его в важности «декларирования средств», сообщает региональное ГУ МВД. По информации ведомства, пожилой петербуржец отдал столь крупную сумму в руки курьера.

В телефонном разговоре неизвестные, представившиеся сотрудниками различных служб, ввели его в заблуждение: под предлогом «необходимости декларирования средств» он передал курьерам все свои накопления — 49,9 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы. Мошенников ищут.

