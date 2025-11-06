Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:10

Пенсионер отдал мошенникам баснословную сумму в десятки миллионов рублей

Мошенники выманили 50 млн рублей у пенсионера под предлогом декларирования денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 80-летний пенсионер передал 50 млн рублей мошенникам, которые убедили его в важности «декларирования средств», сообщает региональное ГУ МВД. По информации ведомства, пожилой петербуржец отдал столь крупную сумму в руки курьера.

В телефонном разговоре неизвестные, представившиеся сотрудниками различных служб, ввели его в заблуждение: под предлогом «необходимости декларирования средств» он передал курьерам все свои накопления — 49,9 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы. Мошенников ищут.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что покупатели квартир в России могут лишиться уже оплаченного жилья через суд по искам о «пороках воли» прежних владельцев. Для минимизации рисков он посоветовал привлекать нотариуса и использовать специальные финансовые инструменты.

До этого эксперт по недвижимости Константин Анохин заявил, что в России растет количество «токсичных» квартир с пожилыми собственниками, которые невозможно продать из-за возраста владельца. По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, принадлежащими женщинам старше 60 лет.

