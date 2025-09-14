Попался аферист, обманувший семью Олега Газманова

В Москве правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении преступления в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено летом этого года.

В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин РФ, — сказал собеседник агентства.

Известно, что задержанный является гражданином Российской Федерации, ранее не привлекавшимся к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается, и в нем фигурирует несколько эпизодов противоправной деятельности. Один из этих эпизодов напрямую связан с семьей известного исполнителя.

