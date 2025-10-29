Стало известно о необычном запрете для легенды российской эстрады

Telegram-канал Mash сообщил, что врачи запретили народному артисту России Олегу Газманову делать его фирменные сальто. Как пишут авторы, под запрет попали также шпагат и даже спортивные тренировки по причине серьезных проблем с суставами.

По данным канала, 74-летний исполнитель пожаловался на боли в пояснице и ноге. Как пишут авторы, медики констатировали у артиста разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. Утверждается, что в запущенной форме болезнь может привести к полной утрате подвижности.

Как отметили в Mash, в связи с этим Газманову настоятельно рекомендовали отказаться от активных номеров. По данным канала, врачи считают причиной обострения заболевания именно физические нагрузки.

Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании в Москве лица, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении Газманова и его супруги. Уголовное производство по данному факту было инициировано в летний период текущего года.

Кроме того, адвокат Геннадий Кузьмин сообщил, что Газманов находится в подавленном состоянии. По словам правозащитника, угнетенное настроение артиста связано с хищением у него денежных средств на сумму около 600 млн рублей.