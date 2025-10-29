Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:30

Стало известно о необычном запрете для легенды российской эстрады

Mash: врачи запретили Газманову делать фирменные сальто

Певец Олег Газманов Певец Олег Газманов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что врачи запретили народному артисту России Олегу Газманову делать его фирменные сальто. Как пишут авторы, под запрет попали также шпагат и даже спортивные тренировки по причине серьезных проблем с суставами.

По данным канала, 74-летний исполнитель пожаловался на боли в пояснице и ноге. Как пишут авторы, медики констатировали у артиста разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. Утверждается, что в запущенной форме болезнь может привести к полной утрате подвижности.

Как отметили в Mash, в связи с этим Газманову настоятельно рекомендовали отказаться от активных номеров. По данным канала, врачи считают причиной обострения заболевания именно физические нагрузки.

Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании в Москве лица, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении Газманова и его супруги. Уголовное производство по данному факту было инициировано в летний период текущего года.

Кроме того, адвокат Геннадий Кузьмин сообщил, что Газманов находится в подавленном состоянии. По словам правозащитника, угнетенное настроение артиста связано с хищением у него денежных средств на сумму около 600 млн рублей.

Россия
Олег Газманов
звезды
врачи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.