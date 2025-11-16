«Парты позора» появились в школах на Украине «МК»: в украинских школах ввели «парты позора» для детей дезертиров ВСУ

На Украине в школьных классах появились специальные парты для детей дезертиров ВСУ, передает «МК». На этих местах размещены таблички с текстом о возвращении отцов из побега от украинской армии.

По информации источника, количество сбежавших военных приближается к числу бойцов в зоне боевых действий. Данная мера призвана оказать психологическое воздействие на военнослужащих, покинувших части без разрешения.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник ужаснулся новой практике в украинских школах. Дипломат сообщил, что боевики нацбата «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) активно занимаются вербовкой учеников в украинских школах. Он заявил, что данная деятельность направлена на создание «аналога гитлерюгенда».

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил о намерении украинских властей применять карательные меры в отношении несовершеннолетних. Он сообщил, что за последние дни в базе сайта «Миротворец» были размещены данные о 13 детях, причем самому младшему из них всего девять лет.