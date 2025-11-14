До 16 тыс. дел о дезертирстве ежемесячно открывают на Украине Более 161 тыс. дел о дезертирстве в ВСУ зарегистрировано с начала года

С начала года на Украине открыто 161 461 уголовное дело о самовольном оставлении части в рядах ВСУ, сообщает сервис «Опендатабот». Это в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ежемесячно в стране регистрируется порядка 16 тыс. новых производств, однако лишь около 5% из них доходят до судебного разбирательства. В 2024 году фиксировалось около 5 тыс. таких дел в месяц, в 2023 году — примерно 1,5 тыс., а за весь 2022 год — всего 6 тыс.

Рост числа подобных уголовных производств связывают с продолжающейся общей мобилизацией, объявленной на Украине с февраля 2022 года и продлевавшейся несколько раз. Власти ужесточают контроль за мужчинами призывного возраста, сотрудники территориальных центров комплектования нередко задерживают их прямо на улицах. Командиры ВСУ отмечают, что «мобилизованные» подобным образом военнослужащие нередко оказываются немотивированными и плохо подготовленными к службе.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тыс. уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.