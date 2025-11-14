Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 16:19

До 16 тыс. дел о дезертирстве ежемесячно открывают на Украине

Более 161 тыс. дел о дезертирстве в ВСУ зарегистрировано с начала года

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

С начала года на Украине открыто 161 461 уголовное дело о самовольном оставлении части в рядах ВСУ, сообщает сервис «Опендатабот». Это в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ежемесячно в стране регистрируется порядка 16 тыс. новых производств, однако лишь около 5% из них доходят до судебного разбирательства. В 2024 году фиксировалось около 5 тыс. таких дел в месяц, в 2023 году — примерно 1,5 тыс., а за весь 2022 год — всего 6 тыс.

Рост числа подобных уголовных производств связывают с продолжающейся общей мобилизацией, объявленной на Украине с февраля 2022 года и продлевавшейся несколько раз. Власти ужесточают контроль за мужчинами призывного возраста, сотрудники территориальных центров комплектования нередко задерживают их прямо на улицах. Командиры ВСУ отмечают, что «мобилизованные» подобным образом военнослужащие нередко оказываются немотивированными и плохо подготовленными к службе.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тыс. уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.

дезертиры
дезертирство
ВСУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России запретили деятельность Фонда равных прав
Детки счастливы, а значит мама спокойна: домашнее желе без всяких примесей
В Сочи Бабе Яге предлагают зарплату на уровне айтишника
Экс-глава Кировской области остался недоволен компенсацией за преследование
«Попрощайтесь с городом»: в Раде ожидают скорой потери населенного пункта
Кокосовый крем-чиз: десерты будут вкуснее, чем рафаэлло!
Журналистку-лесбиянку признали иноагентом
Как рассчитать расход бензина на 100 км? Учимся экономить на каждой поездке
«Приведет к краху»: в Китае начали отсчет до отстранения Зеленского
Фитнес-эксперт объяснил, какие нагрузки полезны пожилым людям
В Китае запустили массовую поставку гуманоидных роботов для заводов
«Двое из ларца»: Захарова напомнила Кличко о годных к службе в армии детях
В Челябинске следователя полиции арестовали по делу о вымогательстве
«Могут остаться без квартиры»: риелтор об идее покупки жилья частями
Во Франции потребовали прекратить финансирование Киева
В МИД России оценили уровень коррупции на Украине
В Москве завершают сборку нового поезда метро
Экс-министром российского региона заинтересовались в СК
Дудя заочно отправили в тюрьму на два года
Неистовый ураган и дубак до -25? Погода в Москве в конце декабря: что ждать
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.