Мирошник рассказал, какие меры Киев собирается применять к детям

Власти Украины собираются применять карательные меры по отношению к детям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, в базу сайта «Миротворец» за последние дни попали 13 детей, причем младшему из них девять лет, передает РИА Новости.

За последнее время 13 несовершеннолетних россиян были включены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», — отметил Мирошник.

Он добавил, что еще по двое ребят в перечне 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро — 17 лет. Все они обвиняются в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины, констатировал дипломат.

Ранее стало известно, что в базу сайта «Миротворец» были внесены пятеро детей и десять подростков из России. Самому младшему из них девять лет — это мальчик по имени Егор. Также среди детей 12-летние Полина и Вероника, 11-летние Назар и Вероника. Кроме того, в базу внесены имена и личные данные 10 подростков от 14 до 17 лет.

До этого «Миротворец» внес в базу российского актера Юрия Батурина. Артист попал в списки за финансовую помощь российским военным и поддержку РФ. Также его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Других подробностей не приводится.