Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 07:36

Мирошник рассказал, какие меры Киев собирается применять к детям

Мирошник: Киев собирается применять карательные меры к детям

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины собираются применять карательные меры по отношению к детям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, в базу сайта «Миротворец» за последние дни попали 13 детей, причем младшему из них девять лет, передает РИА Новости.

За последнее время 13 несовершеннолетних россиян были включены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», — отметил Мирошник.

Он добавил, что еще по двое ребят в перечне 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро — 17 лет. Все они обвиняются в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины, констатировал дипломат.

Ранее стало известно, что в базу сайта «Миротворец» были внесены пятеро детей и десять подростков из России. Самому младшему из них девять лет — это мальчик по имени Егор. Также среди детей 12-летние Полина и Вероника, 11-летние Назар и Вероника. Кроме того, в базу внесены имена и личные данные 10 подростков от 14 до 17 лет.

До этого «Миротворец» внес в базу российского актера Юрия Батурина. Артист попал в списки за финансовую помощь российским военным и поддержку РФ. Также его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Других подробностей не приводится.

Украина
Родион Мирошник
дети
Миротворец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысяча жителей российского региона столкнулись с блэкаутом из-за ВСУ
Мирошник назвал число пострадавших от атак ВСУ за неделю
Биржевая цена на золото впервые превысила $4 тыс. за тройскую унцию
В Китае заявили о неожиданной новой угрозе для США в Азии
Стало известно о серьезном новшестве в работе маркетплейсов
В Британии узнали об ограничениях поездок российских дипломатов внутри ЕС
Осенние суды Потанина: жена, партнеры, менеджеры. Кто следующий?
Химатаки ВСУ и обстрелы Запорожской АЭС: новости СВО к утру 7 октября
Отдых за 70 тысяч на море в октябре: куда поехать за летом
Популярная певица со слезами на глазах рассказала поклонникам свой секрет
Аэропорты Сочи и Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 октября: инфографика
В США раскрыли, кто главный инициатор передачи Киеву Tomahawk
Российские ученые разработали летающий дронопорт «Секира»
Мирошник рассказал, какие меры Киев собирается применять к детям
Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию за ночь
Арестовича переобъявили в розыск в России
Обвиненный в наведении ракет ВСУ на сослуживцев экс-офицер задолжал банкам
Глава ЕК призвала ЕС вникнуть в речь Путина на «Валдае»
Марочко рассказал, чего добились бойцы РФ неподалеку от Купянска
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.