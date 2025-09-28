Актера Юрия Батурина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский актер Юрий Батурин весен в базу украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости. Уточняется, что артист попал в списки за финансовую помощь российским военным и поддержку РФ.

Также его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Других подробностей не приводится.

Ранее двухлетняя девочка и трехлетний мальчик из России были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Их личные данные опубликованы за якобы сознательное нарушение границы и покушение на территориальную целостность Украины. Вместе с ними в список попали еще две девочки — пяти и 13 лет. Администраторы ресурса приписали всем детям одинаковые «обвинения».

Кроме того, в список также попал российский бизнесмен Роман Абрамович. Его обвинили в поддержке России и ее вооруженных сил. Согласно информации, опубликованной на ресурсе, мультимиллиардер находится в списке еще с 2022 года.

Тем временем и основатель тульского центра «Своих не бросаем» Роберт Сулейманов был внесен в базу «Миротворца». Украинские власти обвиняют его в финансировании действий по изменению границ Украины. Организация, зарегистрированная в 2023 году, занимается сбором помощи для участников СВО.