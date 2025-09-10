Основателя «Своих Не Бросаем» внесли в базу «Миротворца» В базу «Миротворца» внесли волонтера Роберта Сулейманова

Основателя и директора центра социального содействия «Своих Не Бросаем» в Тульской области Роберта Сулейманова внесли в украинскую базу «Миротворец», сообщает РИА Новости. Его персональные данные появились на сайте проекта, где он указан как фигурант, скрывающийся от органов досудебного расследования.

Сулейманову вменяют финансирование действий, направленных якобы на изменение границ территории и государственной границы Украины. В базу его внесло управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Центр «Своих Не Бросаем» был зарегистрирован в ноябре 2023 года. Организация занимается сбором средств для обеспечения нужд участников специальной военной операции.

Ранее 13-летний российский школьник Руслан Г. был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины» и «незаконном проникновении на территорию страны». При этом случай публикации данных несовершеннолетних не первый — в августе в список попали 16-летний Никита Н. и 17-летний Александр Ц., учащиеся российских образовательных учреждений.