Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:50

Основателя «Своих Не Бросаем» внесли в базу «Миротворца»

В базу «Миротворца» внесли волонтера Роберта Сулейманова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основателя и директора центра социального содействия «Своих Не Бросаем» в Тульской области Роберта Сулейманова внесли в украинскую базу «Миротворец», сообщает РИА Новости. Его персональные данные появились на сайте проекта, где он указан как фигурант, скрывающийся от органов досудебного расследования.

Сулейманову вменяют финансирование действий, направленных якобы на изменение границ территории и государственной границы Украины. В базу его внесло управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Центр «Своих Не Бросаем» был зарегистрирован в ноябре 2023 года. Организация занимается сбором средств для обеспечения нужд участников специальной военной операции.

Ранее 13-летний российский школьник Руслан Г. был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины» и «незаконном проникновении на территорию страны». При этом случай публикации данных несовершеннолетних не первый — в августе в список попали 16-летний Никита Н. и 17-летний Александр Ц., учащиеся российских образовательных учреждений.

Миротворец
Украина
обвинения
списки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция поймала хранившего дома арсенал оружия подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Иван-чай: русский напиток с огромной пользой для здоровья
Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста
Малышева предупредила дачников о «порочных позах»
Назван новый исполнительный директор «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.