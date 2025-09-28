Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 16:59

Российские дети попали в базу «Миротворца»

В «Миротворце» оказались личные данные малолетних российских детей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик из России внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Их личные данные опубликованы за якобы сознательное нарушение границы и покушение на территориальную целостность Украины.

Вместе с ними в список попали еще две девочки — пяти и 13 лет. Администраторы ресурса приписали всем детям одинаковые «обвинения».

Ранее 13-летний российский школьник Руслан Г. был внесен в базу «Миротворца» с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины». В августе там также появились данные 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц., учащихся российских школ.

Кроме того, в «расстрельный список» также попал российский бизнесмен Роман Абрамович. Его обвинили в поддержке России и ее вооруженных сил. Согласно информации, опубликованной на ресурсе, мультимиллиардер находится в списке еще с 2022 года.

Ранее основатель тульского центра «Своих Не Бросаем» Роберт Сулейманов был внесен в базу «Миротворца». Украинские власти обвиняют его в финансировании действий по изменению границ Украины. Организация, зарегистрированная в 2023 году, занимается сбором помощи для участников СВО.

дети
Украина
списки
Миротворец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.