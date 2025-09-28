Российские дети попали в базу «Миротворца»

Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик из России внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Их личные данные опубликованы за якобы сознательное нарушение границы и покушение на территориальную целостность Украины.

Вместе с ними в список попали еще две девочки — пяти и 13 лет. Администраторы ресурса приписали всем детям одинаковые «обвинения».

Ранее 13-летний российский школьник Руслан Г. был внесен в базу «Миротворца» с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины». В августе там также появились данные 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц., учащихся российских школ.

Кроме того, в «расстрельный список» также попал российский бизнесмен Роман Абрамович. Его обвинили в поддержке России и ее вооруженных сил. Согласно информации, опубликованной на ресурсе, мультимиллиардер находится в списке еще с 2022 года.

Ранее основатель тульского центра «Своих Не Бросаем» Роберт Сулейманов был внесен в базу «Миротворца». Украинские власти обвиняют его в финансировании действий по изменению границ Украины. Организация, зарегистрированная в 2023 году, занимается сбором помощи для участников СВО.