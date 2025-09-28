Известного мультимиллиардера внесли в «расстрельный» список Украины

Российского бизнесмена Романа Абрамовича внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Согласно информации, опубликованной на ресурсе, мультимиллиардер находится в списке еще с 2022 года. Авторы «Миротворца» обвиняют предпринимателя в поддержке РФ и вооруженных сил страны.

Абрамович Роман Аркадьевич. Российский предприниматель, миллиардер и государственный деятель. Дата рождения: 24.10.1966, — говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Согласно информации, опубликованной в базе данных ведомства, артистку заочно обвиняют в незаконном пересечении границы, а также в оправдании действий России. С 2022 года Агуреева находится в базе «Миротворца».

До этого стало известно, что в базу данных «Миротворца» внесли 11-летнего мальчика, который в 2015 году в возрасте двух лет пересек границу Ростова-на-Дону и ЛНР. Ребенка признали угрозой национальной безопасности Украины и обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность страны».