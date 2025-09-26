Мальчик попал в базу «Миротворца» за пересечение границы в раннем детстве Пересекший границу ЛНР в 2015 году 11-летний мальчик попал в базу «Миротворца»

В базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец» внесли 11-летнего мальчика, который в 2015 году в возрасте двух лет пересек границу Ростова-на-Дону и ЛНР, пишет «Постньюс». Ребенка признали угрозой национальной безопасности Украины.

Его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, мальчику вменяют «сознательное нарушение государственной границы с целью проникновения на территории Украины». Это указано в его личной карточке на базе ресурса.

Ранее сообщалось, что еще трое российских детей были внесены в базу «Миротворца». В списки попали 10-летний Иван Ж., 14-летняя Виктория Ж. и 15-летняя Эвелина Ж. Теперь на сайте размещены их персональные данные.