Российские дети попали в базу «Миротворца»

В базу украинского сайта «Миротворец» внесены пятеро детей и десять подростков из России. Самому младшему из них девять лет — это мальчик по имени Егор.

Также среди детей 12-летние Полина и Вероника, 11-летние Назар и Вероника. Кроме того, в базу внесены имена и личные данные 10 подростков от 14 до 17 лет.

До этого «Миротворец» внес в базу российского актера Юрия Батурина. Артист попал в списки за финансовую помощь российским военным и поддержку РФ. Также его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Других подробностей не приводится.

Также туда попал популярный российский блогер Макс Комикадзe, известный пародиями на президента Украины Владимира Зеленского. Создатели сайта обвиняют блогера в «покушении на суверенитет Украины» и поддержке России.

В базу был внесен и российский бизнесмен Роман Абрамович. Согласно информации, опубликованной на ресурсе, мультимиллиардер находится в списке еще с 2022 года. Авторы «Миротворца» обвиняют предпринимателя в поддержке РФ и вооруженных сил страны.