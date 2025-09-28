Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 17:34

Пародист Зеленского попал в базу «Миротворца»

Блогер Макс Комикадзe попал в базу «Миротворца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярный российский блогер Макс Комикадзe, известный пародиями на президента Украины Владимира Зеленского, был добавлен в базу данных ресурса «Миротворец». Создатели сайта обвиняют блогера в «покушении на суверенитет Украины», поддержке России и распространении пропаганды.

Творческий проект Комикадзe с пародиями на украинского президента стартовал летом 2022 года. Особенную известность получили ролики с участием главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В одном из таких видео персонаж Зеленского в исполнении блогера просит принять его в батальон «Ахмат», но получает отказ.

Ранее российского бизнесмена Романа Абрамовича внесли в базу данных «Миротворца». Согласно информации, опубликованной на ресурсе, мультимиллиардер находится в списке еще с 2022 года. Авторы «Миротворца» обвиняют предпринимателя в поддержке РФ и вооруженных сил страны.

До этого стало известно, что в базу данных «Миротворца» внесли 11-летнего мальчика, который в 2015 году в возрасте двух лет пересек границу Ростова-на-Дону и ЛНР. Ребенка признали угрозой национальной безопасности Украины и обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность страны».

Миротворец
блогеры
Украина
Владимир Зеленский
