ВСУ начали использовать в зоне СВО необычное оружие

Украинские военные используют при выполнении боевых задач на Запорожском направлении спортивно-охотничье оружие, сообщил представитель силовых структур России. По его словам, оно не предназначено для ведения боевых действий.

В частности, бойцы ВС России получили в качестве трофея винтовку CZ527 чешского производства. Такое оружие даже не оснащено особыми приспособлениями для дальности.

Назван возможный срок освобождения Покровска

Вооруженные силы России могут полностью освободить Покровск (Красноармейск) в ДНР в течение двух месяцев, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в настоящее время группировка украинской армии в Покровско-Мирноградской агломерации находится в огневом тактическом окружении.

При этом российские войска уже вошли в Покровск, обратил внимание собеседник издания. На окраинах и подступах к городу идут бои.

Армия России проверила прочность обороны противника в Северске

Подразделения российских вооруженных сил применяют тактику малых мобильных групп для разведки оборонительных позиций ВСУ в Северске с последующим занятием новых рубежей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. В населенном пункте ведутся активные бои. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По словам эксперта, украинские формирования организовали в Северске комплексную систему укреплений, используя особенности промышленной застройки города для адаптации объектов гражданской инфраструктуры под военные нужды. Украинские войска превратили город «в один сплошной укрепрайон», добавил он.

Минобороны РФ пролило свет на суточные потери ВСУ

Потери ВСУ 3 октября составили порядка 1440 военнослужащих, передает пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что об этом рассказали начальники пресс-центров российских группировок войск, участвующих в спецоперации.

В частности, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян отметил, что на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих. По словам представителя «Запада» Ивана Бигмы, за сутки потери противника в зоне ответственности составили более 220 военнослужащих.

Командование ВСУ обманом пытается спасти элитные подразделения

Украинское командование обманом и хитростью стремится вывести из Купянска элитные подразделения 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ и военнослужащих 19-го центра спецназначения, сообщили в российских силовых структурах. Уточняется, что речь идет о военных, которые уцелели после авиаударов.

По данным силовиков, для этого противник разработал тактику отвлечения внимания, задействовав в качестве прикрытия мобилизованных солдат ВСУ, которые ничего не знают о реальных задачах. В итоге солдаты почти сразу же гибнут, оказавшись на новых позициях, подчеркнул источник.

Операторам дронов ВСУ предрекли незавидное будущее

Военнослужащие ВСУ сообщают о растущих потерях среди операторов беспилотных летательных аппаратов, передают зарубежные СМИ. Отмечается, что ВС России рассматривают украинских дроноводов в качестве основной угрозы и ведут на них планомерную охоту, определив их в число приоритетных целей.

Украинские военные рассказали журналистам, что российские войска усилили точечные удары по местам возможного нахождения операторов БПЛА, применяя разнообразное вооружение. По словам одного из солдат, он и его сослуживцы превратились в «мишень номер один».

