Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 4 октября

Ночью 4 октября над Киришами в Ленинградской области отразили атаку семи БПЛА, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что было зафиксировано горение в промзоне, которое оперативно ликвидировали.

«Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено семь БПЛА. Горение в промзоне ликвидировано. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — добавил губернатор.

Незадолго до инцидента в Ленобласти ввели режим опасности беспилотников в воздушном пространстве. Дрозденко также предупреждал, что интернет мог работать с перебоями.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — говорилось в публикации.

Три мирных жителя пострадали в Горловке Донецкой Народной Республики при атаках ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, среди пострадавших двое детей.

«В Никитовском районе города при подрыве на взрывоопасном предмете пострадали подростки — мальчики 2009 и 2011 годов рождения. Также в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина 1960 года рождения», — подчеркнул Пушилин.

Кроме того, беспилотник ВСУ совершил нападение на сельскохозяйственную технику, осуществлявшую полевые работы в селе Ясные Зори Белгородской области, информировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате инцидента пострадал водитель трактора.

«В селе Ясные Зори Белгородского района дрон ВСУ атаковал работающую в поле сельхозтехнику. Пострадал водитель», — писал глава области.

Вооруженные силы Украины также обстреляли здание кинотеатра в Каховке Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук в Telegram-канале. По его словам, оно получило серьезные повреждения, но никто не пострадал.

«Обстреляли местный кинотеатр в Каховке. <...> Повреждения серьезные. Победа не за горами. Скоро все отстроим», — написал он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 3 октября в Новороссийске звучал сигнал «Внимание всем». Как сообщил в Telegram-канале мэр города-героя Андрей Кравченко, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Кравченко напомнил жителям и гостям города, что в случае атаки противника нельзя подходить к окнам, а следует укрыться в помещении без окон со сплошными стенами.

Позднее Telegram-канал SHOT объявил о работе систем ПВО над акваторией Черного моря и звуках взрывов над Сочи. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ночью была осуществлена атака БПЛА противника на город Березники. Пострадал двухквартирный жилой дом.

«На „Азоте“ была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

