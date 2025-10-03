В черноморском порту ПВО отбивает атаку дронов ВСУ

В Новороссийске звучит сигнал «Внимание всем», сообщил в Telegram-канале мэр города-героя Андрей Кравченко. По его информации, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА, — написал градоначальник.

Кравченко напомнил жителям и гостям города, что в случае атаки противник нельзя подходить к окнам, а следует укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Если нападение застало на улице, необходимо спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переход. Кравченко предупредил, что ни в коем случае нельзя использовать в качестве укрытия автомобили.

Ранее сообщалось, что Telegram-канал SHOT объявил о работе систем противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и звуках взрывов над Сочи. По данным канала, работа проводится на фоне воздушной тревоги. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.