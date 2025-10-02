SHOT: украинские беспилотники попытались ударить по Сочи

Telegram-канал SHOT объявил о работе систем противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и звуках взрывов над Сочи. По данным канала, работа проводится на фоне воздушной тревоги. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Как уточняет SHOT, о работе ПВО сообщили местные жители. Они же сняли на видео работающую систему оповещения. Власти Сочи в лице мэра Андрея Прошунина проинформировали об угрозе атаки БПЛА. Они призвали граждан соблюдать спокойствие и меры предосторожности.

В воздушном пространстве Сочи также были введены временные ограничения. Администрация аэропорта приостановила прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности. Аналогичные меры приняты на территории воздушной гавани Геленджика. Как указал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, это сделано для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что в ночь над регионами России были перехвачены 85 украинских беспилотников. 38 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью соответственно. Еще 10 украинских БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, по семь и четыре над Ростовской и Волгоградской областями соответственно. Еще два — над территорией Пензенской области.