02 октября 2025 в 23:35

Два южных города временно закрыли небо

Росавиация: аэропорты Сочи и Геленджика временно прекратили работу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Сочи и Геленджика временно ввели ограничения на работу, сообщил в Telegra-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, они перестали принимать и выпускать самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Их приняли для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время осуществляется корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений. Информация о снятии запретов пока не публиковалась, гражданам советуют следить за официальным каналом Росавиации.

Позже стало известно, что более 10 беспилотных летательных аппаратов обнаружены и уничтожены в двух районах Воронежской области. Как сообщил губернатор Александр Гусев, на данный момент отменена непосредственная угроза удара БПЛА для Лискинского, Острогожского, Бутурлиновского районов и Борисоглебска.

