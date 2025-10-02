Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 05:49

Два российских аэропорта временно прекратили работу

Росавиация: в аэропортах Астрахани и Саратова ввели временные ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Астрахани (Нариманово) и Саратова (Гагарин) временно прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации они ограничили прием и выпуск самолетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время осуществляется корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений. Информация о снятии запретов пока не публиковалась, гражданам советуют следить за официальным каналом Росавиации.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над Волгоградской областью была зафиксирована активность систем противовоздушной обороны. По предварительным данным канала, прозвучало не менее восьми взрывов, а в воздушном пространстве могли находиться более 10 беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

