Mash сообщил о взрывах на территории Волгограда Mash: минимум восемь взрывов прогремели в небе над Волгоградом

Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над Волгоградской областью была зафиксирована активность систем противовоздушной обороны. По предварительным данным канала, прозвучало не менее восьми взрывов, а в воздушном пространстве могли находиться более 10 беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как уточняет Mash, беспилотники двигались в направлении Саратова. По информации канала, взрывы были слышны в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах Волгоградской области, а также на окраинах самого города.

При этом местные жители рассказали в беседе с Mash, что им начали поступать SMS-сообщения с предупреждением об угрозе с воздуха. Официальные комментарии от властей также пока не поступали.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время осуществляется корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений. Информация о снятии запретов пока не публиковалась, гражданам советуют следить за официальным каналом Росавиации.