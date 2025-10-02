Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 01:01

Самолеты перестали курсировать над одним из городов России

Росавиация временно ограничила полеты в небе над Волгоградом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности пассажирских авиаперевозок, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения носят предупредительный характер и будут действовать до особого распоряжения. В настоящее время осуществляется корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений.

Авиакомпании уже уведомлены об изменениях в работе аэропорта. Пассажирам, чьи рейсы могут быть затронуты, рекомендовано уточнять актуальную информацию о вылетах и прилетах через официальные источники. Специалисты проводят необходимые мероприятия для скорейшего восстановления нормального режима работы воздушной гавани.

Ранее в Росавиации высказались по вопросу подключения интернета в самолетах. По словам члена Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) и генерального директора ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктора Горбачева, интернет на борту самолета может представлять угрозу для безопасности полета. По его словам, электромагнитные поля способны отрицательно влиять на работу навигационных сенсоров воздушного судна.

самолеты
Росавиация
Волгоград
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые дроны «Герань» застопорили движущийся поезд на Украине
В Москве ужесточили наказание для нерадивых владельцев собак
Предприятиям назвали способ дешевле закупать российское оборудование
«Деньги давно разворованы»: журналист нашел виноватого в одесском потопе
США впервые предоставят Киеву разрушительную возможность
Жителя Камчатки накажут за фиктивный учет более сотни мигрантов
«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ
Колумбия разрывает дипломатические отношения с одной из стран
Последний фильм Тиграна Кеосаяна: сюжет, где смотреть, что известно
Mash сообщил о взрывах на территории Волгограда
Экзотическое животное атаковало продавца в Красноярске
Мощная атака на Украину 2 октября: где прилеты, какие цели, что известно
Израиль перехватил флотилию с гуманитарной помощью для Газы
Мощные ливни превратили Сицилию в царство Нептуна
Бегство из РФ, пентхаус с черепами, паспорт Украины: как живет Невзоров
Пожар в Южной Корее уничтожил 2,6 млрд страниц с данными госслужащих
В Европе решили изменить подход к антироссийским санкциям
Гороскоп на 2 октября: Раку пора в дорогу, Близнецы будут исправлять ошибки
Служащих в системе ПВО могут наделить особым статусом
«Оголтелая стая»: глава Дагестана высказался о массовой драке в Махачкале
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.