Самолеты перестали курсировать над одним из городов России Росавиация временно ограничила полеты в небе над Волгоградом

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности пассажирских авиаперевозок, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения носят предупредительный характер и будут действовать до особого распоряжения. В настоящее время осуществляется корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений.

Авиакомпании уже уведомлены об изменениях в работе аэропорта. Пассажирам, чьи рейсы могут быть затронуты, рекомендовано уточнять актуальную информацию о вылетах и прилетах через официальные источники. Специалисты проводят необходимые мероприятия для скорейшего восстановления нормального режима работы воздушной гавани.

Ранее в Росавиации высказались по вопросу подключения интернета в самолетах. По словам члена Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) и генерального директора ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктора Горбачева, интернет на борту самолета может представлять угрозу для безопасности полета. По его словам, электромагнитные поля способны отрицательно влиять на работу навигационных сенсоров воздушного судна.