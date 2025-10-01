Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 18:13

В Росавиации высказались об идее подключить интернет в самолетах

Росавиация: интернет в самолете может угрожать безопасности полета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие интернета на борту самолета может представлять угрозу для безопасности полета, заявил NEWS.ru член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) и генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев. По его словам, электромагнитные поля могут отрицательно влиять на работу навигационных сенсоров воздушного судна.

Я против подключения интернета на борту самолета. Понимаете, что радиосигналы от электронных устройств, в том числе от интернета, могут помешать работе важных систем. Это касается, например, датчиков, навигации, оборудования для предотвращения столкновений. Ведь все построено на электронике. Воздушные суда и так идут по GPS, или используется спутниковая система ГЛОНАСС. Поэтому подключение интернета может повлиять на безопасность полета. Человек в среднем в воздушном судне проводит три-четыре часа. Неужели нельзя прожить столько времени без связи? — высказался Горбачев.

Ранее сообщалось, что группа «Волга-Днепр» предоставит компании «Аэрофлот» шесть грузовых самолетов Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 в финансовый лизинг в качестве доноров запчастей. Ранее эти самолеты принадлежали ирландской AerCap, но после завершения страхового урегулирования перешли в собственность российской компании «НЛК-финанс».

