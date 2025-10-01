В Росавиации высказались об идее подключить интернет в самолетах Росавиация: интернет в самолете может угрожать безопасности полета

Наличие интернета на борту самолета может представлять угрозу для безопасности полета, заявил NEWS.ru член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) и генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев. По его словам, электромагнитные поля могут отрицательно влиять на работу навигационных сенсоров воздушного судна.

Я против подключения интернета на борту самолета. Понимаете, что радиосигналы от электронных устройств, в том числе от интернета, могут помешать работе важных систем. Это касается, например, датчиков, навигации, оборудования для предотвращения столкновений. Ведь все построено на электронике. Воздушные суда и так идут по GPS, или используется спутниковая система ГЛОНАСС. Поэтому подключение интернета может повлиять на безопасность полета. Человек в среднем в воздушном судне проводит три-четыре часа. Неужели нельзя прожить столько времени без связи? — высказался Горбачев.

