29 сентября 2025 в 16:32

«Аэрофлот» получит восемь самолетов Boeing в качестве доноров запчастей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» получит от группы «Волга-Днепр» в финансовый лизинг шесть грузовых самолетов Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 в качестве доноров запчастей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Прежде воздушные судна принадлежали ирландской AerCap. После завершения страхового урегулирования они перешли в собственность российской «НЛК-финанс».

Как уточнил источник, стоимость всех восьми самолетов оценивается порядка $130 млн (10,8 млрд рублей). Передача бортов «Аэрофлоту» должна произойти уже в ближайшее время. При этом сама сделка была профинансирована из средств Фонда национального благосостояния.

Ранее появилась информация, что бывший генеральный директор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин намерен выкупить всю грузовую группу «Волга-Днепр». Переговоры о покупке группы ведет компания Солодилина «ЕАС Групп». Стороны уже подписали предварительное соглашение.

До этого гендиректор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский рассказал, что компания до конца года намерена завершить страховое урегулирование с иностранными арендодателями по 19 самолетам. По 17 воздушным судам вопросы с лизингодателями уже решены.

Аэрофлот
авиакомпании
самолеты
Boeing
