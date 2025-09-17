Стало известно, кто может выкупить всю грузовую группу «Волга-Днепр» Экс-гендир Red Wings Солодилин может выкупить всю группу «Волга-Днепр»

Бывший генеральный директор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин намерен выкупить всю грузовую группу «Волга-Днепр», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, переговоры о покупке группы ведет компания Солодилина «ЕАС Групп».

Собеседники газеты сообщили, что стороны уже подписали предварительное соглашение. Покупателю перейдут все три авиакомпании группы — «Волга-Днепр», «Атран» и AirBridgeCargo, а также «Волга-Днепр Техникс» и «Волга-Днепр Инжиниринг».

Компания «ЕАС Групп» подтвердила намерение выкупить группу, но не раскрыла сумму предполагаемой сделки. По информации источников, Солодилин сначала планирует запросить разрешение правительства на возврат девяти самолетов Boeing лизингодателям. Оставшиеся самолеты предполагается приобрести у иностранных собственников и вернуть к полетам, а арестованные за рубежом воздушные суда — возвратить в Россию. Это позволит восстановить операционную деятельность грузовой авиагруппы.

Ранее сообщалось, что на приобретение страховой компании «Росгосстрах» у группы ВТБ претендует компания «Балтийский лизинг», которая входит в топ-5 российского рынка лизинга. Предложение по сделке было направлено на согласование в Банк России. Однако у Центрального банка возникли дополнительные вопросы в связи с тем, что покупатель планирует финансировать сделку за счет кредитных средств.