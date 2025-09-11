Стал известен претендент на покупку «Росгосстраха» у ВТБ РБК: компания «Балтийский лизинг» может приобрести «Росгосстрах» у ВТБ

На приобретение страховой компании «Росгосстрах» у группы ВТБ претендует компания «Балтийский лизинг», входящая в топ-5 российского рынка лизинга, сообщает РБК со ссылкой на три источника. Предложение по сделке было направлено на согласование в Банк России. Ввиду того, что покупатель планирует финансировать сделку за счет кредитных средств, у Центробанка возникли дополнительные вопросы. Два источника отметили, что такой способ финансирования требует особого внимания регулятора.

В ВТБ отказались комментировать данную информацию. Однако факт проведения переговоров подтвердили в Промсвязьбанке, который является залогодержателем 100% акций «Балтийского лизинга». Представитель кредитной организации сообщил, что компания рассматривает возможность покупки «Росгосстраха», и в настоящее время обсуждаются различные варианты и архитектура потенциальной сделки.

