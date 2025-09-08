Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 19:08

«Аэрофлот» намерен окончить страховое урегулирование по 19 самолетам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» до конца года намерена завершить страховое урегулирование с иностранными арендодателями по 19 самолетам, заявил ТАСС гендиректор группы Сергей Александровский на полях прошедшего Восточного экономического форума. Отмечается, что по 17 воздушным судам вопросы с лизингодателями уже решены.

Общий объем финансирования по самолетам — $1,1 млрд (90 млрд рублей. — NEWS.ru). Это на 17, которые уже урегулировали, 17, которые в процессе, и еще два, которые планируем урегулировать до конца года, — уточнил гендиректор «Аэрофлота».

По его словам, страховое урегулирование проходит по сложной юридической схеме. Однако инициатива наблюдается и со стороны перевозчика, и от контрагентов, добавил Александровский.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты после проверки Ространснадзора, инициированной из-за катастрофы Ан-24 в июле. В частности, ведомство направило в Росавиацию письмо, где названы причины для отзыва сертификата эксплуатанта ВС. Среди них указаны эксплуатация с нарушением требований, полеты без технического обслуживания, существенные недочеты в подготовке экипажей.

Аэрофлот
ВЭФ
самолеты
урегулирование
