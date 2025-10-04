ВСУ обстреляли здание кинотеатра под Херсоном

Вооруженные силы Украины обстреляли здание кинотеатра в Каховке Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук в Telegram-канале. По его словам, оно получило серьезные повреждения, но никто не пострадал.

Обстреляли местный кинотеатр в Каховке. <...> Повреждения серьезные. Победа не за горами. Скоро все отстроим, — написал он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что попытка атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с российской территории. По его мнению, запуск беспилотника могли произвести диверсанты либо группа лиц, действующая за материальное вознаграждение.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ информировала, что российские средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

До этого выяснилось, что над Орском силами противовоздушной обороны уничтожено три украинских беспилотника типа «Лютый», пытавшихся атаковать промышленный объект. Жертв и разрушений нет.