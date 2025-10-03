Последний тост натовца: ВС РФ ударили по ресторану «Тбилисо», кого накрыли

1 октября Вооруженные силы РФ нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в Балаклее Харьковской области, в котором находилась группа украинских военных. По ряду свидетельств, среди собравшихся находились также офицеры НАТО. С какой целью в заведении общепита собрались военнослужащие ВСУ и западные инструкторы и почему итоги этой операции важны для всего продвижения ВС РФ на харьковском направлении — читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе ВС РФ по Балаклее

Вечером 1 октября в ресторане «Тбилисо» в городе Балаклее Харьковской области собрались военнослужащие ВСУ, а также ряд офицеров НАТО. Военнослужащих доставили как минимум на трех автобусах, вероятно, для совещания и застолья по случаю праздника Дня защитников Украины.

В результате прямого попадания в здании возник пожар. На место происшествия незамедлительно прибыли две машины скорой медицинской помощи и около 15 армейских пикапов для ликвидации последствий удара. По предварительным данным, потери ВСУ составили не менее 50 человек.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходило в ресторане «Тбилисо»

Удар был произведен после доразведки с использованием оперативной информации, поступившей с мест, рассказал NEWS. ru военный журналист полковник в отставке Геннадий Алехин.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

«По имеющейся информации, в ресторане „Тбилисо“ проходило рабочее совещание. А после совещания, как это часто бывает у военных, произошло обычное застолье. На этом совещании присутствовали офицеры среднего и высшего звена, включая инструкторов НАТО. Эти инструкторы, которые зачастую маскируются под волонтеров или наемников, занимались боевым слаживанием и подготовкой мобилизованных. Именно в Балаклею как в тыловой район перебрасываются вновь сформированные подразделения из учебных центров в Чугуеве и Харькове, после чего они отправляются на фронт», — рассказал эксперт.

По словам Алехина, темой совещания в «Тбилисо» могло быть укрепление оборонительных линий в Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области.

«Противник понимает, что долго удерживать Купянск, важный транспортный и логистический узел, ему не удастся. Поэтому они решают две задачи: пытаются перебросить дополнительные силы и средства для обороны Купянска и одновременно укрепляют оборонительные рубежи уже на территории Балаклейского района», — пояснил он.

Как к удару по инструкторам НАТО отнесутся на Западе

По мнению военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина, представители НАТО едва ли будут проявлять большую осторожность после этого случая.

«Это уже не первый раз, когда они попадают под раздачу. Взять, например, знаменитый случай на Яворовском полигоне в 2022 году. Тогда было уничтожено много западных военных. Возможно, на небольшое время НАТО будет вести себя осторожнее, но и то не факт. Хотя они стараются относиться бережно к своему военному потенциалу, так как желающих служить очень мало. А опытных военных совсем не хватает. Чтобы серьезно деморализовать страны НАТО, этого случая недостаточно. Все просто: для того чтобы это произошло, нужны гробы в больших количествах. Тогда появится нужный медийный эффект», — сказал собеседник NEWS.ru.

ФАБ Фото: МО РФ

Как удар по Балаклее отразится на положении ВС РФ

Операция в Балаклее напрямую повлияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения, убежден Алехин. В первую очередь это позволит российским подразделениям, в том числе действующим на харьковском направлении, более эффективно вести наступательные действия.

«Чем эффективнее мы перерезаем пути подвоза, контролируем дороги и железнодорожные пути снабжения обороняющихся группировок, тем ближе к обрушению их фронт. Удар по ресторану „Тбилисо“ — часть этой стратегии. Это ускорит коллапс обороны, особенно на Купянском направлении. Главное же влияние этого удара — безусловное усиление наших наступательных действий на линии фронта. Уничтожение такого пункта временной дислокации, тем более если там проходило совещание с участием высокопоставленных офицеров и инструкторов, напрямую влияет на боеспособность противника», — пояснил аналитик.

