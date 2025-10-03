Стало известно, кто находился в попавшем под удар ресторане на Украине

На совещании в ресторане «Тбилисо» в Балаклее, который был уничтожен прилетом ракеты 2 октября, присутствовали инструкторы и офицеры НАТО, сообщил в Telegram-канале «Адекватный харьковчанин» координатор местного подполья полковник запаса Геннадий Алехин. Помимо этого, рядом с питейным заведением расположен пункт временной дислокации одной из бригад Вооруженных сил Украины.

В ресторане, по сведениям местных жителей, проводилось рабочее совещание, которое переросло там в обыкновенную пьянку, — написал военный эксперт.

По его данным, после ракетного удара машины скорой помощи работали несколько часов. Они вывозили раненных.

Ранее военный эксперт Даниил Безсонов сообщил, что в ресторане проходило какое-то масштабное мероприятие ВСУ. Военнослужащие съехались туда как минимум на трех автобусах. После прилета приехали две кареты скорой, и еще около 15 пикапов ВСУ. По его информации, вывезли не менее 50 тел.

До этого стало известно, что ВС РФ уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» безэкипажные катера ВСУ в Черном море. Министерство обороны РФ также опубликовало кадры ударов, в результате которых морской транспорт был подорван и затоплен.