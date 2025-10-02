Десант — на куски, ракеты — в труху: Запад дорого заплатит за атаку на Крым

Этой осенью Украина может устроить масштабную атаку на Крым, заявил британский аналитик в сфере обороны и безопасности Майкл Кларк. По его словам, для этого ВСУ попытаются прорвать российскую систему ПВО. В Лондоне недавно уже звучали призывы сделать полуостров «непригодным для жизни» — под этим предлогом в Британии просят Запад обеспечить Киев дальнобойным оружием, в том числе ракетами Tomahawk. Есть ли сейчас угроза для Крыма и как Россия будет на нее отвечать — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке на Крымский мост

Кларк в эфире телеканала Sky News заявил, что в случае передачи Украине американских ракет Tomahawk у ВСУ появится возможность нанести удар по Крыму. По словам аналитика, такая операция в исполнении украинской армии не является «чем-то немыслимым» с учетом того, какими ресурсами для атак располагает сейчас Киев.

Эксперт полагает, что ВСУ могут организовать «нечто крупное» — вроде авиаудара или высадки морского десанта. Кроме того, украинская армия наверняка попытается прорвать систему противовоздушной обороны в Крыму и использовать брешь для достижения «более ценных» успехов, добавил Кларк.

Как в Европе угрожают Крыму

В Великобритании действительно в последнее время звучали угрозы в адрес Крымского полуострова. Экс-министр обороны королевства Бен Уоллес 30 сентября призвал страны ЕС обеспечить ВСУ дальнобойным оружием и сделать Крым «непригодным для жизни».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заметил, что слова Уоллеса не достойны внимания.

«Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, — не считаем нужным их комментировать», — подчеркнул представитель Кремля.

В то же время в Госдуме угрозы со стороны экс-главы британского МО восприняли серьезно. Депутат Михаил Шеремет призвал объявить Уоллеса в международный розыск за пособничество терроризму.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что европейские политики своими истеричными высказываниями о России пытаются компенсировать реальное снижение военной помощи Украине.

«Последние действия Дональда Трампа сейчас свидетельствуют о том, что именно Европе придется за свой счет финансировать киевский режим. И вот тут начинается: мнимые налеты дронов на Польшу и по всей Северной и Восточной Европе, истерики о подводных лодках, о российских МиГ-31, которые якобы нарушили чье-то воздушное пространство. Повышается градус военной истерии, заявления об ударе по Крыму и Крымскому мосту — из той же серии», — считает собеседник.

Самолет МиГ-31К Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли реальная угроза для Крыма

По данным американских СМИ, власти США сейчас действительно рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk с дальностью действия до 2500 км. Этот вопрос украинский президент Владимир Зеленский обсуждал на переговорах с Дональдом Трампом в конце сентября.

Если решение о поставках Tomahawk все же будет принято, кардинальных изменений для России не последует, уверен Онуфриенко. Он напомнил, что ВСУ и так не оставляют попыток атаковать Крымский полуостров — в ход идут в том числе западные боеприпасы вроде ракет Storm Shadow.

Более того, считает Онуфриенко, ВС РФ полностью готовы к отражению ударов дальнобойным оружием. Если атаки с применением безэкипажных катеров или беспилотных летательных аппаратов — относительно новое явление, то к ракетным обстрелам российская ПВО готовилась еще с советских времен.

«Изначально защита от крылатых ракет в системе ПВО Советского Союза, а потом и России строилась так же, как и от баллистических ракет. Все это уже давно учтено, поэтому ничего принципиально нового [в атаках с применением Tomahawk] я не вижу», — указал собеседник.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru и вовсе усомнился в способности Киева организовать масштабную атаку на полуостров или Крымский мост.

«Никаких реальных вариантов для Киева ударить по Крыму, кроме тех, что ВСУ уже давно пытаются реализовать, я не вижу. История с Tomahawk выглядит, мягко говоря, странно — для них нет пусковых установок. Ими не обладает никто, кроме США, они есть на кораблях американского флота. А поскольку корабли Украине переданы не будут, то и установок не будет», — уверен он.

По мнению Храмчихина, России есть что противопоставить любым атакам на Крым.

«В узком смысле — это ПВО, а в широком — победа в конфликте и полная капитуляция противника», — резюмировал военэксперт.

