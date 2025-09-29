«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось

Проект «Стена дронов», призванный защитить воздушное пространство стран ЕС, оказался на грани срыва из-за отказа Венгрии поддержать программу. Западные СМИ связывают демарш Будапешта с его тесными связями с Россией. При этом опрошенные NEWS.ru эксперты и вовсе сомневаются в реалистичности этой программы. Что известно о «Стене дронов», несет ли она угрозу для РФ и почему венгерские власти на самом деле пошли против европейских партнеров — в материале NEWS.ru.

Как Венгрия рушит «стену дронов»

«Стена дронов» — инициатива стран ЕС по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе союза. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для выявления и перехвата БПЛА. Идея создания «стены» была выдвинута еще в 2024 году, однако стала обсуждаться активнее после инцидентов с появлением беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО.

Для реализации проекта необходимо согласие всех стран, граничащих с Россией и Белоруссией. Однако Венгрия отказалась поддержать программу, чем поставила ее судьбу под вопрос.

«Есть одна проблема: Венгрия, будучи членом НАТО и ближайшим союзником России, не будет принимать участие [в программе]. А это значит, что в центре чрезвычайно амбициозного проекта может образоваться дыра площадью 96 тыс. км», — отмечает The Telegraph со ссылкой на экспертов ЕС по безопасности.

При этом в ближайшее время представители стран Евросоюза, в том числе граничащих с РФ и Белоруссией, намерены провести первую совместную встречу для обсуждения проекта.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru связал позицию Венгрии по «стене дронов» с благоразумием властей республики.

Фото: Gregor Mayer/dpa/Global Look Press

«Венгрия проводит собственную линию, опираясь на выгодные экономические связи с Россией, в частности на российскую нефть по льготной цене. Помимо экономических соображений, Венгрия критически относится к политике Киева, имеет претензии по территориальным вопросам и „языковым законам“. Виктор Орбан — особая фигура в Европе, но на него оказывается огромное давление. Его пытаются „переломить через колено“. Если он продолжит проявлять принципиальность, его могут ликвидировать», — предположил эксперт.

Какой будет «стена дронов»

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что страны — участницы проекта могли бы выстроить «стену дронов» в течение года. При этом, по словам представителя Еврокомиссии, говорить о точных сроках пока сложно. Одним из вопросов, которые предстоит решить, остается выбор инструментов для перехвата БПЛА. По словам Кубилюса, участникам проекта необходимо понять, стоит ли задействовать для этого средства радиоэлектронной борьбы или применять против беспилотников «традиционную, классическую артиллерию».

По словам Баранца, правильнее было бы назвать задумку ЕС «стеной против дронов».

«Речь идет о системе, [которая должна] массово уничтожать БПЛА, чтобы они „разбивались“ о „стену“, не успев достигнуть цели. Предполагается, что она протянется от Балтийского до Черного морей. Концепция предусматривает установку радиолокационных постов через каждые 20 км для создания сплошного поля прикрытия. Это должно гарантировать, что ни один российский дрон, направляющийся в сторону Европы или стран НАТО, не пройдет незамеченным. Кроме того, планируется задействовать дроны-камикадзе, которые будут запускаться для перехвата российских беспилотников, а также ЗРК, способные сбивать наши БПЛА с земли», — пояснил обозреватель.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru отмечал, что Евросоюз разрабатывает проект «стены дронов» в рамках подготовки к новой мировой войне, а не для оборонительных целей. По его словам, эти действия Запада — закономерное продолжение долгосрочной агрессивной политики в отношении России.

Почему «стена дронов» может никогда не появиться

Скепсис по поводу амбициозного проекта вызывает не только позиция Венгрии. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте на Варшавском форуме по вопросам безопасности выразила мнение, что программа вряд ли будет реализована в озвученные сроки из-за европейской бюрократии.

Даля Грибаускайте Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru назвал «стену дронов» проектом «из области фантастики». Он предположил, что таким образом кураторы программы просто хотят добиться увеличения оборонных расходов ЕС.

«Если бы можно было создать такую стену, мы бы уже давно ее построили, и по нам бы не били так называемые украинские, а на самом деле западные беспилотники. Чем более непонятен проект, тем легче его потом лоббировать и выбивать деньги. Так что это липово-воздушная стена дронов», — подчеркнул он.

Баранец, в свою очередь, заметил: реализация столь масштабного проекта потребует колоссальной организации, значительного штата специалистов и огромных финансовых вложений. Стоимость претворения этой идеи в жизнь может достигать $10 млрд.

«В США была доктрина „звездных войн“, на которую потратили $30 млрд и которая так и не пригодилась. Нынешний проект „стены дронов“ представляется столь же мифическим. Уже сейчас наблюдается полный разброд в вопросах финансирования и распределения ответственности. НАТО, скорее всего, возьмет проект под свое крыло. Однако создатели „стены“ не учитывают, что в России ежедневно разрабатываются БПЛА с новыми тактико-техническими характеристиками. Мы создадим такие средства, что ни одна „стена“ им не поможет», — резюмировал военный обозреватель.

Читайте также:

БПЛА везут в Россию тысячами: что хотели взорвать, кто и откуда доставляет

Прибалтику готовят для удара по России: детали провокации, ответ

«Зеленский уже труп»: на Западе признали крах Украины. Пора на поклон к РФ?