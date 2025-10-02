В МИД отреагировали на слова Зеленского об оружейной «мегасделке» с США

Киев обладает деньгами на заключение многомиллионных сделок с США, потому что действует как наемный киллер, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, так дипломат прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «мегасделке» по закупке вооружения у Вашингтона.

Зеленский заявил украинским СМИ о переговорах с Вашингтоном относительно заключения некой мегасделки по закупке для нужд ВСУ американских вооружений. <…> Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам. Откуда денежки-то? <…> Вы, киевский режим, вся Банковая, киллеры наемные, — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что таким образом украинские власти ради денег убивают граждан собственной страны. Она добавила, что за это Киеву и платят западные государства.

Ранее Захарова заявляла, что Зеленский и его западные покровители не проявляют стремления к миру на Украине, а продолжают придерживаться линии противостояния с Россией. По словам дипломата, их миролюбивые заявления на самом деле не соответствуют действительности.