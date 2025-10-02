Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 13:05

В МИД РФ раскрыли истинные намерения Зеленского и его покровителей

Захарова: Зеленский и его партнеры не стремятся к урегулированию конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители не проявляют стремления к мирному разрешению украинского кризиса, а продолжают придерживаться линии противостояния с Россией, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, их миролюбивые заявления на самом деле не соответствуют действительности, передает корреспондент NEWS.ru.

Это убедительно свидетельствует об отсутствии у Зеленского и его западных спонсоров политической воли к мирному урегулированию конфликта. С какими бы, так называемыми, миролюбивыми заявлениями они не выступали, их курс очевиден — это курс на продолжение и сознательную эскалацию вооруженного противостояния с Россией, этот курс, как мы видим, они всячески сохраняют, — заявила она.

Ранее Захарова назвала прошедшие выборы в Молдавии «кринж-цирком». Она отметила, что голосование свелось к спасению действующего режима. Дипломат добавила, что молдавские политологи также оценили выборы как фарс и имитацию. По ее мнению, прошедшие выборы стали поводом задуматься над последствиями манипулирования с демократией по западным лекалам.

Мария Захарова
Украина
Владимир Зеленский
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли обстоятельства стрельбы рядом со школой в Дагестане
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.