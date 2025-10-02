В МИД РФ раскрыли истинные намерения Зеленского и его покровителей Захарова: Зеленский и его партнеры не стремятся к урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители не проявляют стремления к мирному разрешению украинского кризиса, а продолжают придерживаться линии противостояния с Россией, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, их миролюбивые заявления на самом деле не соответствуют действительности, передает корреспондент NEWS.ru.

Это убедительно свидетельствует об отсутствии у Зеленского и его западных спонсоров политической воли к мирному урегулированию конфликта. С какими бы, так называемыми, миролюбивыми заявлениями они не выступали, их курс очевиден — это курс на продолжение и сознательную эскалацию вооруженного противостояния с Россией, этот курс, как мы видим, они всячески сохраняют, — заявила она.

