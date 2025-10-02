Прошедшие в Молдавии парламентские выборы можно назвать «кринж-цирком», голосование свелось к операции по спасению действующих властей, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, соответствующие выборы стали поводом задуматься над последствиями манипулирования с демократией по лекалам коллективного Запада.

Молдавские политологи были прямолинейны в своих оценках. Они назвали их фарсом и имитацией. Вот я думаю, что самое подходящее название — это операция по спасению кишиневского режима, которая, действительно, превратилась в настоящий кринж-цирк, — отметила дипломат.

Ранее представитель российского Министерства иностранных дел заявила, что европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов в открытую шантажировали молдавских избирателей. Действующие власти фактически использовали средневековые и варварские методы для удержания власти, отметила Захарова.