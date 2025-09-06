Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 00:48

Путин провел совещание по двигателестроению

Путин на предприятии «ОДК-Кузнецов» провел совещание по двигателестроению

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по вопросам развития двигателестроения в Самаре. Встреча состоялась на территории предприятия ПАО «ОДК-Кузнецов», входящего в состав Ростеха.

Совещание было посвящено обсуждению текущего состояния и перспектив развития двигателестроительной отрасли России. Предприятие «ОДК-Кузнецов», на базе которого прошла встреча, специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании газотурбинных установок для авиации и энергетики, а также ракетных двигателей.

В работе совещания участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие политики. Проведение совещания на одной из ключевых производственных площадок страны подчеркивает стратегическую важность двигателестроительной отрасли для обеспечения технологического суверенитета и обороноспособности России.

Ранее сообщалось, что Самара стала четвертым городом, где побывал Путин за прошедшую неделю. С 31 августа по 2 сентября он был в китайском Тяньцзине, 3 сентября работал в Пекине, 4 и 5 сентября находился во Владивостоке. Там состоялся юбилейный Восточный экономический форум.

