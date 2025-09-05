Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 22:37

Путин прибыл с визитом на самарский завод

Путин прибыл на завод ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре после посещения ВЭФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самару. В рамках своей поездки глава государства посетил предприятие ПАО «ОДК-Кузнецов».

Путин также планирует провести совещание, посвященное ключевым аспектам двигателестроения. Кроме того, в программе запланирована рабочая встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» является ключевым активом в структуре «Объединенной двигателестроительной корпорации» госкорпорации «Ростех». Компания специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании газотурбинных двигателей для авиации и энергетики, а также ракетных двигателей.

Самара стала четвертым городом, где побывал Путин за прошедшую неделю. С 31 августа по 2 сентября он был в китайском Тяньцзине, 3 сентября работал в Пекине, 4 и 5 сентября находился во Владивостоке. Там состоялся юбилейный Восточный экономический форум.

Ранее стало известно, что Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в формате видеосвязи. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, онлайн-встреча состоится уже через несколько дней.

Владимир Путин
Самара
заводы
визиты
