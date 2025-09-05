Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:55

Песков анонсировал участие Путина в онлайн-саммите БРИКС

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в формате видеосвязи, заявил на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, онлайн-встреча состоится уже через несколько дней.

Уже буквально через несколько дней будет в формате видеоконференции саммит БРИКС. Путин будет принимать участие посредством видеоконференции, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что второй раунд переговоров Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может быть организован очень быстро. По его словам, рабочие контакты ведутся постоянно, что позволяет оперативно согласовывать встречи.

До этого Путин выразил уверенность, что для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским не найти места лучше, чем Москва. Глава государства также подтвердил готовность к такой встрече.

Песков отметил, что Путин пригласил Зеленского на встречу в Москве не для того, чтобы тот капитулировал. Он пояснил, что главная цель — переговоры.

ВЭФ
Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
БРИКС
саммиты
