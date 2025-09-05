Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа Песков: новая возможная встреча Путина и Трампа может быть быстро организована

Второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может быть организован очень быстро, заявил в интервью aif.ru представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, рабочие контакты ведутся постоянно, что позволяет оперативно согласовывать встречи.

Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно, — сказал Песков.

Ранее Путин подчеркнул, что никогда не исключал возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, но усомнился в ее целесообразности. Он добавил, что такие переговоры должны иметь практический смысл, а не быть формальным жестом. Кроме того, глава РФ также пригласил Зеленского в Москву.

Кроме того, Путин назвал избыточным предложение украинской стороны выбрать место для переговоров с Россией. Киев выдвигает необоснованные требования, подчеркнул глава государства.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков между тем сообщил, что у Путина и президента США Дональда Трампа нет договоренностей о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с Зеленским. Он подчеркнул, что конкретных предложений по повышению уровня переговоров пока нет.