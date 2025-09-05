Президент РФ Владимир Путин назвал избыточным предложение украинской стороны выбрать место для переговоров с Россией. Киев выдвигает необоснованные требования, подчеркнул глава государства на полях ВЭФ, который транслируется в соцсети «ВКонтакте».

Если нам говорят: «Мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу», — мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес, — отметил российский лидер.

Ранее Путин подчеркнул, что никогда не исключал возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, но усомнился в ее целесообразности. Он добавил, что такие переговоры должны иметь практический смысл, а не быть формальным жестом. Кроме того, глава РФ также пригласил Зеленского в Москву.

Сенатор Владимир Джабаров между тем заявил, что США препятствуют мирным переговорам по Украине, продолжая продавать оружие западным странам. Он отметил, что Киев согласится на мир только при условии прекращения поставок вооружений. Россия, в свою очередь, способна решить конфликт военным путем, если цели спецоперации не будут достигнуты, добавил Джабаров.