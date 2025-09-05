Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:26

Путин емким словом оценил желание Киева выбрать место для переговоров

Путин назвал избыточным желание Киева выбрать место для переговоров

Президент РФ Владимир Путин назвал избыточным предложение украинской стороны выбрать место для переговоров с Россией. Киев выдвигает необоснованные требования, подчеркнул глава государства на полях ВЭФ, который транслируется в соцсети «ВКонтакте».

Если нам говорят: «Мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу», — мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес, — отметил российский лидер.

Ранее Путин подчеркнул, что никогда не исключал возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, но усомнился в ее целесообразности. Он добавил, что такие переговоры должны иметь практический смысл, а не быть формальным жестом. Кроме того, глава РФ также пригласил Зеленского в Москву.

Сенатор Владимир Джабаров между тем заявил, что США препятствуют мирным переговорам по Украине, продолжая продавать оружие западным странам. Он отметил, что Киев согласится на мир только при условии прекращения поставок вооружений. Россия, в свою очередь, способна решить конфликт военным путем, если цели спецоперации не будут достигнуты, добавил Джабаров.

Владимир Путин
Украина
переговоры
Россия
ВЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рослесхоз оспаривает право собственности «Рассвета Абакан» на землю в Хакас
Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу
Прятавшего ребенка в диване насильника отправили на принудительное лечение
Столкновение грузовика со скорой в Курске обернулось страшной трагедией
Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков
Путин дал правительству важное распоряжение по редкоземельной индустрии
Встреча с акулой: как избежать нападения? Инструкция по спасению жизни
Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году
Стало известно, как мошенники запускают режим паники у жертвы
Низколетящие беспилотники станут мишенью для нового переносного ПЗРК
Путин емким словом оценил желание Киева выбрать место для переговоров
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Профессор раскрыл, где США собираются создать аналог НАТО
Половина петербуржцев высказались за запрет на работу мигрантов курьерами
«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию
В Норвегии пожаловались на правила торговли с Евросоюзом
Стало известно о планах объединить платежные карты России и Китая
На Западе разглядели необычную деталь в отношениях Путина и Трампа
Свекла, которая тает во рту. Запекаю только с медом и тимьяном
В Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.