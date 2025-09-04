В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине

В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине Сенатор Джабаров: США сами препятствуют продолжению переговоров по Украине

США сами препятствуют продолжению мирных переговоров по Украине, продавая оружие западным странам, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, для того, чтобы Киев согласился на мир, нужно прекратить поставлять ему вооружение.

Штаты сами препятствуют продолжению переговоров, как раз продавая оружие западным странам. Для того, чтобы Украина согласилась на мир и начались мирные переговоры, нужно, чтобы западные страны перестали отправлять потоки вооружений для Украины, которая его берет, по сути, даром и ни за что не платит. Просто предоставляет свою живую силу. Американцы продают оружие западным странам, странам НАТО и довольны. Они занимаются бизнесом, привычным для себя делом, — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия может решить конфликт военным путем, если цели и задачи спецоперации не будут достигнуты. В этом, по его словам, никаких сомнений быть не должно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ придется решать поставленные в рамках СВО задачи вооруженным путем, если разрешить украинский конфликт мирно не удастся. Он уточнил, что видит со стороны администрации президента США Дональда Трампа искреннее желание поспособствовать решению проблемы.