Путин раскрыл, что сделает РФ в случае невозможности решить конфликт мирно Путин: если конфликт с Украиной не решится мирно, РФ пойдет вооруженным путем

России придется решать поставленные задачи вооруженным путем, если разрешить украинский конфликт мирно не удастся, заявил президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что видит со стороны администрации президента США Дональда Трампа искреннее желание поспособствовать решению проблемы, передает РИА Новости.

Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение (украинского вопроса. — NEWS.ru.). Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем, — констатировал Путин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что России на спецоперации расслабляться нельзя. Он объяснил, что даже если обстановка меняется к лучшему, всегда есть вероятность, что противник готовит акцию масштабного характера.

Тем временем Путин рассказал, что ВСУ не имеют ресурсов для масштабных наступательных действий: как считают военные эксперты, украинские силы могут лишь удерживать оборону, тогда как армия РФ продвигается вперед. Путин при этом подчеркнул, что недооценивать противника нельзя.