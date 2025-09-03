«Расслабляться нельзя»: Путин о спецоперации на Украине Путин заявил, что в ходе спецоперации на Украине расслабляться нельзя

России на спецоперации расслабляться нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, даже если обстановка меняется к лучшему, всегда есть вероятность, что противник готовит акцию масштабного характера, передает РИА Новости.

Расслабляться нельзя, это может быть все что угодно, это может быть подготовка резерва, для того чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что ВСУ не имеют ресурсов для масштабных наступательных действий: как считают военные эксперты, украинские силы могут лишь удерживать оборону, тогда как армия РФ продвигается вперед. Путин при этом подчеркнул, что недооценивать противника нельзя.

Кроме того, Путин указал, что часть европейских стран, выступающих за продолжение конфронтации на Украине, образует так называемую «партию войны», она регулярно критикует «партию мира», под которой он подразумевает США. Глава РФ отметил, что одни силы настаивают на ведении боевых действий «до последнего украинца», в то время как нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом ищет пути мирного урегулирования.