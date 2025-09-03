Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 23:52

«Расслабляться нельзя»: Путин о спецоперации на Украине

Путин заявил, что в ходе спецоперации на Украине расслабляться нельзя

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

России на спецоперации расслабляться нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, даже если обстановка меняется к лучшему, всегда есть вероятность, что противник готовит акцию масштабного характера, передает РИА Новости.

Расслабляться нельзя, это может быть все что угодно, это может быть подготовка резерва, для того чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что ВСУ не имеют ресурсов для масштабных наступательных действий: как считают военные эксперты, украинские силы могут лишь удерживать оборону, тогда как армия РФ продвигается вперед. Путин при этом подчеркнул, что недооценивать противника нельзя.

Кроме того, Путин указал, что часть европейских стран, выступающих за продолжение конфронтации на Украине, образует так называемую «партию войны», она регулярно критикует «партию мира», под которой он подразумевает США. Глава РФ отметил, что одни силы настаивают на ведении боевых действий «до последнего украинца», в то время как нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом ищет пути мирного урегулирования.

Владимир Путин
спецоперации
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы на Агафона, 4 сентября: бойтесь лешего и зайцев
Раскрыто число беспилотников, сбитых незадолго до полуночи над Россией
Зеленский признал, что «коалиция желающих» выглядит теоретической
Вдова, дочь в 67 лет, пасынок — преемник: как живет семья Ворошилова
«Расслабляться нельзя»: Путин о спецоперации на Украине
Чистая классика: салат из огурцов на зиму — с морковушкой и луком
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне ради выживания
Крушение фуникулера унесло жизни по меньшей мере 15 человек
Украинский флот уже не оправится: российское чудо-оружие кошмарит ВСУ
Трамп признался, что посмотрел одно мероприятие с участием Путина
Ученые раскрыли, почему стало модно выбирать для отношений некрасивых людей
Это восторг: салат на зиму с цветной капустой и кунжутной пастой
В Турции затонула роскошная яхта стоимостью 7,6 млн рублей
«Хуже «голой» вечеринки»: как накажут Егора Крида за разврат на концерте
Стало известно, на что пошла Германия в деле о подрыве «Северных потоков»
Ташкент призвал Москву наказать россиянина за оскорбление мигранта
Раскрыты потери ВСУ за месяц
Историк раскрыл тайный смысл слов президента Финляндии о «победе» над СССР
В Израиле почтили память героев Второй мировой войны
В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.