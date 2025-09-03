Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:30

Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине

Путин: «партия войны» постоянно совершает нападки на администрацию Трампа

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Так называемая «партия войны», представленная рядом европейских стран, выступающих за продолжение боевых действий ценой жизни украинцев, регулярно подвергает критике «партию мира» в лице Соединенных Штатов, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине. Одни силы, по его словам, призывают продолжать конфронтацию «до последнего украинца», в то время как действующая американская администрация и лично президент Дональд Трамп ищут пути мирного решения, передает сайт Кремля.

Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят: нужно воевать до последнего украинца. А есть представители действующей американской администрации, сам президент [США Дональд Трамп], которые пытаются найти решение, причем решение мирными средствами, — высказался российский лидер.

Ранее Путин, подводя итоги визита в Китай, заявил, что каждая страна, включая Украину, вправе самостоятельно определять систему своей безопасности. В то же время он отметил, что подобные решения не должны ущемлять интересы других государств, в частности России.

Кроме того, он отметил, что территориальные вопросы на Украине могут решаться исключительно путем референдума, как это предусмотрено конституцией страны. Однако, подчеркнул российский лидер, действующее военное положение делает проведение голосования невозможным.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
Европа
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол высказался о грубых словах Мерца в адрес Путина
Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине
Окутанный ядовитым дымом Калуш после массированной атаки попал на видео
Политолог объяснил страх Трампа из-за «заговора» России, Китая и КНДР
Харьковчанин с раскладной дубинкой защитил земляка от ТЦК
Продюсер рассказал, как могут наказать Егора Крида
Колонну НАТО «утрамбовали», диаспоры в ужасе, десант в Одессе: что дальше
Звезда «6 кадров» высказался о Галкине и Назарове
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Трогавший за промежность девочку в «Лондон Молле» поплатился за выходку
«Папины дочки», романы, свадьба с Миногаровой: как живет Александр Горчилин
Американист назвал виновного в «заговоре» РФ, Китая и КНДР против США
Российские кочевницы получили новые права
Путин ответил на обвинения американских СМИ в адрес Уиткоффа
Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ
Трамп пообещал Путину «нечто», если будет недоволен решением по Украине
Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин
Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет
Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР
Епископа УПЦ насильно мобилизовали и отправили на украинский полигон
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.