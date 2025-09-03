Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине Путин: «партия войны» постоянно совершает нападки на администрацию Трампа

Так называемая «партия войны», представленная рядом европейских стран, выступающих за продолжение боевых действий ценой жизни украинцев, регулярно подвергает критике «партию мира» в лице Соединенных Штатов, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине. Одни силы, по его словам, призывают продолжать конфронтацию «до последнего украинца», в то время как действующая американская администрация и лично президент Дональд Трамп ищут пути мирного решения, передает сайт Кремля.

Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят: нужно воевать до последнего украинца. А есть представители действующей американской администрации, сам президент [США Дональд Трамп], которые пытаются найти решение, причем решение мирными средствами, — высказался российский лидер.

Ранее Путин, подводя итоги визита в Китай, заявил, что каждая страна, включая Украину, вправе самостоятельно определять систему своей безопасности. В то же время он отметил, что подобные решения не должны ущемлять интересы других государств, в частности России.

Кроме того, он отметил, что территориальные вопросы на Украине могут решаться исключительно путем референдума, как это предусмотрено конституцией страны. Однако, подчеркнул российский лидер, действующее военное положение делает проведение голосования невозможным.